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Más de 5.000 usuarios se unen a la plataforma de #afectadosVolkswagen en sólo tres días

FACUA prepara una batería de denuncias contra la multinacional alemana ante las autoridades competentes.

FACUA.org
España-28/09/2015
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Más de 5.000 usuarios de toda España se han unido en sólo tres días a la plataforma nacional de afectados por el fraude en las emisiones contaminantes de Volkswagen puesta en marcha por FACUA-Consumidores en Acción.

A las 10.30 horas de este lunes 28 de

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