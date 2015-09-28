Más de 5.000 usuarios se unen a la plataforma de #afectadosVolkswagen en sólo tres días
FACUA prepara una batería de denuncias contra la multinacional alemana ante las autoridades competentes.
FACUA.org
España-28/09/2015
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Más de 5.000 usuarios de toda España se han unido en sólo tres días a la plataforma nacional de afectados por el fraude en las emisiones contaminantes de Volkswagen puesta en marcha por FACUA-Consumidores en Acción.
A las 10.30 horas de este lunes 28 de