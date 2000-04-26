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Más de 500.000 andaluces se beneficiarán del convenio entre FACUA y la suministradora de agua Aquagest Sur

Creadas sendas comisiones de seguimiento y mediación en beneficio de los usuarios del agua.

FACUA.org
Andalucía-26/04/2000
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El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y el apoderado de Aquagest Sur, Salvador Riera Molina, han firmado hoy un convenio de colaboración.

Mediante este convenio, FACUA y

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