Más marcas afectadas: la Aesan vuelve a ampliar la alerta por la presencia de sulfitos en azúcar de coco procedente de Indonesia
Las marcas Eco Wassi, Gumendi y La Salmantina se añaden a los productos ya alertados por esta misma incidencia de la Azucarera, Dreamfoods, Planeta huerto y Bizilur.
España-24/11/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha vuelto a ampliar la alerta por la presencia de sulfitos en endulzantes de origen natural procedentes de Indonesia.
La Agencia ha tenido conocimiento de esta ampliación por parte de las autoridades sanitarias de Castil