Nuestras accionesQuinta compañía que modifica un anuncio este año

Másmovil corrige su nueva campaña publicitaria tras la reclamación de FACUA

Daba a entender que los 2 primeros minutos de las llamadas al mismo operador son gratis, cuando hay que pagar el establecimiento de cada comunicación.

FACUA.org
España-18/10/2008
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El operador móvil virtual Másmovil ha corregido su última campaña publicitaria tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, que le advirtió que podía inducir a error a los usuarios, incurriendo en publicidad engañosa. Es la qu

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