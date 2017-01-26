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Movistar anula un cargo de 6.300 euros en 'roaming' a una socia de FACUA: no limitó su consumo de datos

La operadora no cortó el servicio a una usuaria cuando ésta se excedió del límite establecido de 50 euros durante un viaje al extranjero, como ordena el Reglamento Europeo.

FACUA.org
España-26/01/2017
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FACUA Madrid ha conseguido que Movistar anule una factura de 6.314 euros que cargó a una usuaria por exceso de itinerancia en el servicio de datos de su teléfono móvil, saltándose la normativa europea que obliga a los operadores móviles a limitar autom&aac

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