Nuestras accionesTras solicitar una portabilidad con otra operadora telefónica

Movistar devuelve a un socio de FACUA 190 euros de un compromiso de permanencia incumplido por un día

Aunque Santiago Perales cumplió con 364 de los 365 días comprometidos para una de las líneas móviles contratadas, la compañía no dudó en cobrarle la integridad de la cláusula de indemnización prevista para estos casos.

FACUA.org
España-10/07/2014
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Santiago Perales, vecino de Dos Hermanas y socio de FACUA Sevilla, no ha tenido finalmente que hacer frente a los 190 euros con los que Movistar pretendió penalizarlo por haber incumplido por tan sólo un día el compromiso de permanencia de un año al qu

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