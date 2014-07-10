Movistar devuelve a un socio de FACUA 190 euros de un compromiso de permanencia incumplido por un día
Aunque Santiago Perales cumplió con 364 de los 365 días comprometidos para una de las líneas móviles contratadas, la compañía no dudó en cobrarle la integridad de la cláusula de indemnización prevista para estos casos.
FACUA.org
España-10/07/2014
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Transcurrido apenas un mes, FACUA recibió una carta de respuesta de Movistar aceptando lo expuesto y comprometiéndose a reintegrar en la cuenta corriente del cliente los 190 euros correspondientes a la mal aplicada penalización por incumplimiento del compromiso de permanencia.
Santiago Perales, vecino de Dos Hermanas y socio de FACUA Sevilla, no ha tenido finalmente que hacer frente a los 190 euros con los que Movistar pretendió penalizarlo por haber incumplido por tan sólo un día el compromiso de permanencia de un año al qu