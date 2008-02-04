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Movistar encarecerá los mensajes multimedia hasta un 257%

FACUA denuncia que pese a las bajadas de costes de las que se viene beneficiando, la compañía pretende multiplicar sus beneficios aprovechándose de que ha convertido el envío de MMS en un hábito para millones de usuarios.

FACUA.org
España-04/02/2008
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Movistar subirá las tarifas de los mensajes multimedia (MMS) hasta un 257% a partir del 1 de marzo. Los MMS con contenidos distintos a texto de hasta 300 Kb enviados a móviles de la misma compañía cuestan actualmente, 0,28 euros más IVA, mientras que los dirigid

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