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Movistar insta a sus clientes a contratar una tarifa de 'roaming' ocultándoles que tiene una cuota de hasta 1,73 euros al día

FACUA denuncia a la compañía por publicidad engañosa ante las autoridades de Consumo y Telecomunicaciones. El precio por minuto es cinco veces más caro que el anunciado en determinados países.

FACUA.org
España-24/03/2009
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Movistar ha enviado un SMS a sus clientes instándoles a contratar una tarifa de roaming ocultándoles que tiene una cuota de hasta 1,73 euros al día. FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la compañía ante las autoridades de Consumo y Telecomu

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