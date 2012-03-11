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Movistar, multada con 40.000 euros por mantener en Asnef a un cliente por una deuda de 1 céntimo errónea

Por un error matemático, la compañía dejó en el fichero al cliente después de que le anulara una deuda improcedente de 62,07 euros.

FACUA.org
España-11/03/2012
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La Audiencia Nacional ha condenado a Movistar a una multa de 40.000 euros por no eliminar del registro de morosos Asnef una deuda errónea de 1 céntimo, lo que provocó que un usuario continuara figurando como moroso.

El cliente constaba registrado por una deuda de 62,0

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