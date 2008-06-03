Nuestras accionesMegabonos engañosos

Movistar oferta "todos los mensajes que quieras" por "4 euros al mes" ocultando que no incluye los SMS a otras compañías

FACUA reclama al operador que modifique la campaña publicitaria de sus Megabonos SMS por incurrir en publicidad engañosa.

FACUA.org
España-03/06/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a Movistar que modifique la campaña publicitaria de sus Megabonos SMS ya que incurre en publicidad engañosa. En tres horarios, la compañía oferta «todos los mensajes que quieras» por «4 euros al mes» oculta

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