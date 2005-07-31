Movistar rectifica un anuncio donde ofrecía un móvil gratis a todos los clientes de otras compañías que pidiesen la portabilidad
La compañía excluía las altas en servicios de prepago pero daba a entender que también recibirían el móvil, por lo que ha modificado la publicidad de su página web a instancia de FACUA.
FACUA.org
España-31/07/2005
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Tras la reclamación de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), Movistar ha rectificado un anuncio en el que ofrecía un móvil gratis a todos los clientes de otras compañías que pidiesen la portabilidad, dando a entender que la promoci&oacut