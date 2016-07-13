Multa a Telefónica por emitir publicidad de alcohol en Canal + Liga en horario protegido
La CNMC la sanciona con 212.302 euros. Aunque la publicidad de bebidas con graduación superior está prohibida, en el caso de aquellas de menos de 20 grados sí se permiten anuncios entre las 20:30 y las 6 horas.
FACUA.org
España-13/07/2016
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Las infracciones tuvieron lugar en octubre y noviembre de 2015. | Imagen: adslzone.net
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Telefónica con 212.302 euros tras detectar en Canal + Liga la emisión de publicidad de bebidas alcohólicas de graduación inferior a 20 grados fuera de la franja horaria comprendid