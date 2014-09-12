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Multa de 111.000 euros a Mediaset por confundir publicidad y contenidos en formatos promocionales

La resolución de la CNMC establece la necesidad de una drástica separación entre los anuncios y la programación.

FACUA.org
España-12/09/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Mediaset España Comunicación S.A. (dueña de los canales de televisión Cuatro, Telecinco, Factoría De Ficción, Energy, Divinity y Boing) con 111.000 euros por utilizar formato

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