Multa de 150.000 euros a Google por filtrar datos personales vulnerando el 'derecho al olvido'
Desde el año 2007, la AEPD viene solicitando al buscador la retirada de datos personales de su base de datos. En 2014 el TJUE reconoció que éste estaba obligado a ocultar determinados contenidos.
Europa Press
España-20/09/2016
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