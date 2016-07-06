Nuestras accionesBebida y pincho por 2,80 euros

Multa de 20.000 euros a la asociación de hosteleros de Valladolid por pactar e imponer precios

Competencia estima la denuncia de FACUA Castilla y León a la patronal por fijar y obligar a cobrar un precio único para consumiciones en la Feria de Día, llegando a amenazar a los operadores que no aceptaban.

FACUA.org
Castilla y León-06/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Servicio para la Defensa de la Competencia (SDC) de la Junta de Castilla y León ha resuelto sancionar con 19.895,20 euros a la Asociación Provincial de Empresarios Hosteleros de Valladolid (Apehva) por pactar e imponer precios de cara a la Feria de Día celebrada el a&ntild

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos