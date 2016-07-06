Multa de 20.000 euros a la asociación de hosteleros de Valladolid por pactar e imponer precios
Competencia estima la denuncia de FACUA Castilla y León a la patronal por fijar y obligar a cobrar un precio único para consumiciones en la Feria de Día, llegando a amenazar a los operadores que no aceptaban.
FACUA.org
Castilla y León-06/07/2016
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El precio impuesto por la patronal supuso una subida de 30 céntimos respecto al año anterior. | Imagen: flickr.com/hotelfelipeiv (CC BY-NC 2.0).
El Servicio para la Defensa de la Competencia (SDC) de la Junta de Castilla y León ha resuelto sancionar con 19.895,20 euros a la Asociación Provincial de Empresarios Hosteleros de Valladolid (Apehva) por pactar e imponer precios de cara a la Feria de Día celebrada el a&ntild