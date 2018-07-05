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Multa de 30.000 euros a Endesa por "incumplir" en la web requisitos de accesibilidad para discapacitados

El Ministerio de Sanidad también le impone una sanción por la que prohíbe a la eléctrica concurrir en procedimientos de otorgamiento de ayudas sociales.

Europa Press
España-05/07/2018
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La Secretaría de Estado de Servicios Sociales, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Bienestar Social, ha resuelto sancionar con una multa de 30.001 euros a la compañía Endesa por «incumplimiento» de los requisitos mínimos de accesibilida

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