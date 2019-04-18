Multa de 58 millones a 4 compañías por el intercambio de información en la venta de cigarrillos
La CNMC señala que la distribuidora Logista, con el consentimiento de las fabricantes Philip Morris, Altadis y JT Internacional Iberia, facilitaba los datos de venta de los competidores.
Europa Press
España-18/04/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha interpuesto una sanción de 57,7 millones de euros a las principales empresas de tabaco, Philip Morris, Altadis y JT Internacional Iberia, y a la distribuidora Logista, por el supuesto intercambio de informaci&oacu