Multa de 71 millones a Monsanto en EE UU por distorsionar su información financiera
La compañía en lugar de competir bajando precios hizo creer que devolvería parte del precio a sus minoristas, que acabaron con grandes cantidades de su herbicida Roundup comprado a precios muy caros.
FACUA.org
Internacional-11/02/2016
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Estas prácticas ilegales de Monsanto fueron distintas en Norteamérica y en Europa, y no hay registros de que se hicieran en España. | Imagen: Flickr.com/jeepersmedia (CC BY 2.0).
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha multado con cerca de 71 millones de euros (80 millones de dólares) a Monsanto, una de las empresas más importantes del mundo en herbicidas y semillas transgénicas. El regulador norteamericano de los mercados ha