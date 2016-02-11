Más noticias

Multa de 71 millones a Monsanto en EE UU por distorsionar su información financiera

La compañía en lugar de competir bajando precios hizo creer que devolvería parte del precio a sus minoristas, que acabaron con grandes cantidades de su herbicida Roundup comprado a precios muy caros.

FACUA.org
Internacional-11/02/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha multado con cerca de 71 millones de euros (80 millones de dólares) a Monsanto, una de las empresas más importantes del mundo en herbicidas y semillas transgénicas. El regulador norteamericano de los mercados ha

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos