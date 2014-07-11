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Multa de 85.000 euros al exvicepresidente de Caja Castilla-La Mancha

El BOE recoge las sanciones que el Banco de España ha impuesto a Federico Andrés Rodríguez Morata, por la comisión de dos infracciones "muy graves".

FACUA.org
España-11/07/2014
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El Banco de España ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución para dar publicidad a dos multas, por importe global de 85.000 euros, impuestas al vicepresidente y consejero de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Federico Andr&ea

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