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Naturgy devuelve a una usuaria más de 2.000 euros tras cobrarle dos años facturas de dos desconocidos

FACUA Castilla y León reclamó que le reintegrara el dinero ya que las dos personas que constaban en los recibos no tenían ningún tipo de relación con la afectada.

FACUA.org
Castilla y León-14/01/2020
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Tras la reclamación de FACUA Castilla y León, Naturgy ha devuelto más de 2.000 euros a una usuaria a la que le estuvo cobrando durante dos años facturas a nombre de dos personas con las que no mantenía ninguna relación.

Carmen D.C.

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