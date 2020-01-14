Naturgy devuelve a una usuaria más de 2.000 euros tras cobrarle dos años facturas de dos desconocidos
FACUA Castilla y León reclamó que le reintegrara el dinero ya que las dos personas que constaban en los recibos no tenían ningún tipo de relación con la afectada.
FACUA.org
Castilla y León-14/01/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras la reclamación de FACUA Castilla y León, Naturgy ha devuelto más de 2.000 euros a una usuaria a la que le estuvo cobrando durante dos años facturas a nombre de dos personas con las que no mantenía ninguna relación.
Carmen D.C.