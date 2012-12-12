Nestlé retira dos variedades de pizza Buitoni por la posible presencia de fragmentos metálicos
La decisión se tomó después de que se recibieran dos quejas de consumidores en Alemania que se encontraron con estos elementos en dichas variedades de pizza.
FACUA.org
España-12/12/2012
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Nestlé ha comunicado que ha decidido retirar voluntariamente del mercado las variedades de pizza La Toscana y Micro de su marca Buitoni, cuya fecha de consumo preferente sea igual o anterior a noviembre de 2013, según ha informado la compañía en