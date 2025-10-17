Nuestras acciones

No le facilitaron las claves: FACUA logra que Yoigo reembolse a un usuario 240 euros que le cobraron por no devolver un router a tiempo

La compañía nunca le hizo llegar lo necesario para efectuar la devolución pese a que el afectado lo reclamó en diversas ocasiones y, posteriormente, le penalizó por no entregar el dispositivo en plazo.

FACUA.org
Cataluña-17/10/2025

Tras la intervención de FACUA Catalunya, Yoigo ha reembolsado a un usuario los 242 euros que le cobró por no entregar un router y un decodificador de televisión en plazo pese que a el usuario no lo hizo a tiempo porque la compañía no le facilitó las claves para poder hacer la entrega.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos