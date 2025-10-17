No le facilitaron las claves: FACUA logra que Yoigo reembolse a un usuario 240 euros que le cobraron por no devolver un router a tiempo
La compañía nunca le hizo llegar lo necesario para efectuar la devolución pese a que el afectado lo reclamó en diversas ocasiones y, posteriormente, le penalizó por no entregar el dispositivo en plazo.
Cataluña-17/10/2025
Tras la intervención de FACUA Catalunya, Yoigo ha reembolsado a un usuario los 242 euros que le cobró por no entregar un router y un decodificador de televisión en plazo pese que a el usuario no lo hizo a tiempo porque la compañía no le facilitó las claves para poder hacer la entrega.