Noruega logra un récord mundial en las ventas de vehículos eléctricos
Con el fin de reducir las emisiones de carbono y la contaminación del aire, el país nórdico exime a los automóviles que funcionan con baterías de la mayoría de los impuestos, entre otros beneficios.
FACUA.org / Agencias
Europa-04/01/2019
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Casi un tercio de los vehículos nuevos vendidos en Noruega el año pasado fueron exclusivamente eléctricos, un récord mundial para la industria establecido por un país que se esfuerza en terminar con la comercialización de vehículos de combustible f