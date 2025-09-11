"Nos deja claro a qué intereses sirve": Tras ningunear a FACUA y Bustinduy, el comisario de Transportes se reúne con el CEO de Ryanair
El secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, considera "ofensivo para los consumidores" que Tzitzikostas haya eludido contestar tanto a sus misivas como a las peticiones de reunión del ministro de Consumo y ahora se siente con O'Leary.
FACUA.org
España-11/09/2025
El comisario Europeo de Transportes y Turismo, Apostolos Tzitzikostas.
El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, considera «ofensivo para los consumidores» que el Comisario Europeo de Transportes y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, se reúna este viernes en Bruselas con el CEO de Ryanair,