Nueve meses de prisión por vender opiniones falsas en TripAdvisor
Un juzgado italiano ha condenado a cárcel a un empresario italiano por vender paquetes de opiniones falsas a distintos negocios.
FACUA.org
Internacional-13/09/2018
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Un empresario italiano ha sido condenado a nueve meses de prisión y a pagar 8.000 euros en costos y daños por vender paquetes de noticias falsas a distintos negocios en TripAdvisor. Se trata de la primera condena de cárcel por este asunto y ha sido dictaminada por el Tribunal