FACUA denuncia la falta de visibilidad de los asientos para personas con movilidad reducida en La Cartuja y reclama al Betis una solución
La asociación exige al club verdiblanco que revise las ubicaciones de sus abonados PMR y les asigne unas localidades desde las que puedan disfrutar de los partidos en condiciones adecuadas.
FACUA.org
Sevilla-17/08/2026
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