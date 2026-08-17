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FACUA denuncia la falta de visibilidad de los asientos para personas con movilidad reducida en La Cartuja y reclama al Betis una solución

La asociación exige al club verdiblanco que revise las ubicaciones de sus abonados PMR y les asigne unas localidades desde las que puedan disfrutar de los partidos en condiciones adecuadas.

FACUA.org
Sevilla-17/08/2026
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FACUA Sevilla denuncia los problemas de visibilidad que tienen los abonados del Real Betis Balompié con movilidad reducida (PMR) en las localidades que les han sido asignadas en el Estadio de La Cartuja y reclama al club que adopte medidas para garantizar que estas per

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