Nuevo plazo para los afectados por Afinsa para recoger la filatelia o solicitar el dinero correspondiente
Los usuarios que no lo hicieron en 2013 o no recogieron sus sellos entonces pueden hacerlo ahora a través de la administración concursal.
FACUA.org
España-05/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha autorizado a los administradores concursales de Afinsa a abrir un nuevo plazo de tres meses para que los afectados por este fraude puedan recoger los sellos en los que invirtieron si estos e