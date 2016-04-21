Ocho detenidos tras clausurar un consultorio médico ilegal en Jerez que cargaba medicamentos a fallecidos
Junto al responsable del centro y su mujer la Guardia Civil ha arrestado a cinco médicos y una farmacéutica.
FACUA.org
Cádiz-21/04/2016
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Imagen difundida por la Guardia Civil en relación a la operación que ha desmantelado un consultorio médico en Jerez se almacenaban y expendían enormes cantidades de medicinas y material sanitario, y se realizaban curas y otras actividades sanitarias sin las mínimas condiciones higiénicas. | Imagen: Guardia Civil.
La Guardia Civil ha clausurado en Jerez de la Frontera (Cádiz) un consultorio médico ilegal en el marco de una operación que ha supuesto la detención y puesta a disposición judicial de ocho personas por presuntos delitos contra la salud pública, estafa a