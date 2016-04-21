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Ocho detenidos tras clausurar un consultorio médico ilegal en Jerez que cargaba medicamentos a fallecidos

Junto al responsable del centro y su mujer la Guardia Civil ha arrestado a cinco médicos y una farmacéutica.

FACUA.org
Cádiz-21/04/2016
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La Guardia Civil ha clausurado en Jerez de la Frontera (Cádiz) un consultorio médico ilegal en el marco de una operación que ha supuesto la detención y puesta a disposición judicial de ocho personas por presuntos delitos contra la salud pública, estafa a

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