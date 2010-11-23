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OCU, denunciada por usar la imagen de FACUA para vender sus revistas

A través de la plataforma publicitaria de Google, que también ha sido denunciada ante el Instituto Nacional del Consumo y la Oficina Española de Patentes y Marcas.

FACUA.org
España-23/11/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a OCU Ediciones SA y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) por utilizar su imagen para vender sus revistas a través de la plataforma publicitaria de Google, vulnerando la legislación sobre publicidad y propiedad ind

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