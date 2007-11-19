Ordenada la retirada de un lote de dentífricos Colgate por riesgo de intoxicación
La Xunta de Galicia ha detectado la presencia de bacterias coliformes en un lote de Colgate Herbal White importado de Irlanda.
FACUA.org
España-19/11/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que las autoridades sanitarias han ordenado la retirada del mercado de un lote de dentífricos Colgate Herbal White procedentes de Irlanda por riesgo de intoxicación.
La Xunta de Galicia ha tomado esta deci