Ordenan la retirada de cuatro fármacos ilegales vendidos como remedios contra la disfunción eréctil
Contienen tadalafilo, un componente farmacológico especialmente peligroso para quienes han padecido un infarto o un ictus o tienen insuficiencia cardiaca, arritmias y alteraciones de la tensión.
FACUA.org
España-12/08/2013
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), del Ministerio de Sanidad, ha ordenado durante este mes de julio la retirada del mercado de cuatro productos que se vendían como complementos contra la disfunción eréctil, pero que contenían en