Ordenan la retirada de todos los lotes de dos productos de confitería de la marca Heavens Haze por contener sustancias alucinógenas
Su consumo implica un riesgo grave para la salud, por eso se recomienda a los usuarios que se abstengan de consumirlos.
FACUA.org
España-29/10/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una alerta emitida por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la presencia de sustancias alucinógenas