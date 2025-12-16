Ordenan la retirada de un lote de manteca corporal marca Yepoda por estar contaminado con la bacteria Pseudomonas aeruginosa
El producto afectado forma parte del calendario de adviento de 2025 de esta marca de cosméticos.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) informa del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de un lote de la manteca corporal Yepoda – The Cocoa Cloud, producto incluido en un calendario de adviento de esta misma marca, concretamente en el día 8.<