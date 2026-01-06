Ordenan la retirada de un lote del medicamento Blokium-Diu 100 mg/25 mg comprimidos por un defecto de calidad
Este defecto podría dar lugar a una pérdida parcial de eficacia terapéutica en los pacientes que ingieran comprimidos con niveles indetectables o significativamente reducidos de clortalidona.
FACUA.org
España-06/01/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha tenido conocimiento, a través del titular de autorización de comercialización Almirall, SA, de un defecto de calidad en un lote del medicamento Blokium-Diu 100 mg/25 mg comprimidos que podría provocar un tratamiento inadecuado