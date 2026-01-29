Ordenan la retirada de un piercing para el ombligo vendido a través de Temu por una concentración excesiva de cadmio
En concreto, se trata de un pendiente con un brillante y que lleva una cadena con pequeños colgantes rodeando la cintura. El modelo afectado tiene de referencia el número BYYSJ10059.
FACUA.org
España-29/01/2026
El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Rapex) ha alertado de la concentración excesiva de cadmio en un piercing a la venta en la tienda online china Temu.
En concreto, se trata de un pendiente con un brillante que se coloca