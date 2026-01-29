Más noticias

Ordenan la retirada de un piercing para el ombligo vendido a través de Temu por una concentración excesiva de cadmio

En concreto, se trata de un pendiente con un brillante y que lleva una cadena con pequeños colgantes rodeando la cintura. El modelo afectado tiene de referencia el número BYYSJ10059.

FACUA.org
España-29/01/2026

El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Rapex) ha alertado de la concentración excesiva de cadmio en un piercing a la venta en la tienda online china Temu.

En concreto, se trata de un pendiente con un brillante que se coloca

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos