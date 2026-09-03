Ordenan la retirada de una veintena de productos adelgazantes por contener una sustancia suspendida en la UE no declarada en el etiquetado
Dichos productos se presentan como naturales y ocultan al consumidor su verdadera composición.
FACUA.org
España-03/09/2026
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la prohibición de la comercialización y la retirada del mercado de todos los ejemplares de una veintena de productos adelgazantes por incluir en su composición sibutramina, un principio acti