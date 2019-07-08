Ordenan retirar dos lotes de sodio fisiológico B. Braun para perfusión al detectar orificios en el envase
La Aemps informa de que frascos de solución intravenosa de la marca B. Braun pueden estar contaminadas al presentar agujeros en la parte superior. Los lotes afectados son el 19187409 y el 19191406.
FACUA.org
España-08/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la posible contaminación de dos lotes de suero cloruro para perfusión de la marca B.Braun por tener un agujero en la parte superior de las botellas. En concreto, se trata del medicamento de uso hospitalario Fisiológico B. Braun 0,