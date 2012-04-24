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Organizaciones sociales andaluzas anuncian y secundan las manifestaciones contra los recortes y en defensa del estado del bienestar

Se celebrarán el 29 de abril en toda la comunidad.

FACUA.org
Andalucía-24/04/2012
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Las organizaciones firmantes del manifiesto Compromiso Social para el Progreso de Andalucía han presentado en rueda de prensa las manifestaciones que se desarrollarán el 29 de abril contra los recortes en derechos sociales y en defensa del estado del bienestar.

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