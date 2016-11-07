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Organizaciones sociales e investigadores convocan unas jornadas sobre #DesigualdadAndalucía

El objetivo del Observatorio de la Desigualdad de Andalucía, organizador del evento, es conocer, difundir y generar propuestas hacia la igualdad con un enfoque de derechos.

FACUA.org
Andalucía-07/11/2016
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FACUA Andalucía, junto a una veintena de organizaciones sociales e investigadores de universidades andaluzas, integrantes del Observatorio de la Desigualdad de Andalucía, convocan en Sevilla sus primeras jornadas, con el objetivo de conocer, difundir y generar propuestas orientadas

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