Organizaciones sociales sevillanas critican el modelo de las áreas de urbanismo y movilidad del Ayuntamiento hispalense
Compromiso Social para el Progreso de Sevilla denuncia la falta de diálogo del Consistorio en asuntos transcendentales para los ciudadanos.
FACUA.org
Sevilla-19/06/2012
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Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, plataforma de organizaciones sociales de la que forma parte FACUA Sevilla, critica las últimas decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de la capital en materia de movilidad y urbanismo. La Plataforma denuncia la falta de di�álogo por pa