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Organizaciones y juristas piden al Defensor del Pueblo que recurra al TC el 'Decretazo digital'

Los colectivos, entre los que se incluye FACUA, consideran que el Real Decreto afecta a derechos fundamentales sin ajustarse a los requisitos que impone la Constitución.

FACUA.org
España-15/01/2020
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FACUA-Consumidores en Acción, junto la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), la Asociación de Internautas (AI) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Críptica y varios juristas especiaizados en la materia ha dirigido este miérc

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