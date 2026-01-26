Otra leche de fórmula más afectada por la presencia de la toxina cereulida: retiran productos de Almirón Profutura 1
Está afectado el producto con fecha de caducidad del 19 de agosto de 2027. Esta leche en polvo infantil se comercializa en envases de 800 gramos.
FACUA.org
España-26/01/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Irlanda relativa a la posible presencia de cereulida en leches de fórmula de