Otras tres mujeres abortan en Sevilla y Madrid por el brote de listeriosis
En total ya han sido cinco las embarazadas que han sufrido abortos como consecuencia de la Listeria, que se suman a los tres fallecimientos de personas adultas.
FACUA.org
España-30/08/2019
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Imagen de la fábrica de Magrudis, | Imagen: EFE.
Este viernes 30 de agosto ha trascendido que otras tres mujeres, dos en Sevilla y una en Madrid, han abortado como consecuencia del brote de listeriosis. En total, ya son cinco las embarazadas que han sufrido abortos. También han fallecido tres personas de 72, 74 y 90 años hasta la