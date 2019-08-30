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Otras tres mujeres abortan en Sevilla y Madrid por el brote de listeriosis

En total ya han sido cinco las embarazadas que han sufrido abortos como consecuencia de la Listeria, que se suman a los tres fallecimientos de personas adultas.

FACUA.org
España-30/08/2019
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Este viernes 30 de agosto ha trascendido que otras tres mujeres, dos en Sevilla y una en Madrid, han abortado como consecuencia del brote de listeriosis. En total, ya son cinco las embarazadas que han sufrido abortos. También han fallecido tres personas de 72, 74 y 90 años hasta la

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