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Otro dentífrico Colgate, esta vez procedente de Sudáfrica, debe ser retirado del mercado por riesgo de intoxicación

FACUA muestra su preocupación por que los casos trasciendan más de cuatro meses después de estallar la alerta de las importaciones ilegales de Colgate.

FACUA.org
España-03/12/2007
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FACUA-Consumidores en Acción informa que las autoridades competentes en materia de Consumo han prohibido la comercialización de otro dentífrico Colgate, esta vez procedente de Sudáfrica, por riesgo de intoxicación.

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