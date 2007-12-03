Otro dentífrico Colgate, esta vez procedente de Sudáfrica, debe ser retirado del mercado por riesgo de intoxicación
FACUA muestra su preocupación por que los casos trasciendan más de cuatro meses después de estallar la alerta de las importaciones ilegales de Colgate.
FACUA.org
España-03/12/2007
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Imágenes del Colgate con sustancias tóxicas difundidas por el Instituto Nacional del Consumo a través de la red de alerta de productos inseguros.
FACUA-Consumidores en Acción informa que las autoridades competentes en materia de Consumo han prohibido la comercialización de otro dentífrico Colgate, esta vez procedente de Sudáfrica, por riesgo de intoxicación.
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