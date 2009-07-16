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Otros dos fallecidos elevan a cuatro las víctimas en España de la gripe A/H1N1

Se trata de una mujer de 33 años que estaba ingresada en Palma de Mallorca y un hombre de 71 en Madrid, respectivamente.

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España-16/07/2009
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Otros dos fallecidos, en Baleares y Madrid, elevan a cuatro las víctimas mortales de la gripe A/H1N1 en España.

Según la información facilitada por la Consejería de Salud y Consumo de las Islas Baleares al Ministerio de Sanidad y Política Social,

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