Paco Sánchez Legrán, reelegido presidente de FACUA en su 2º Congreso nacional
Olga Ruiz, continuará al frente de la Secretaría General, María Ángeles Ayerbe de la Tesorería y Rubén Sánchez seguirá siendo el portavoz de la organización.
FACUA.org
España-24/03/2012
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Paco Sánchez Legrán (Sevilla, 1949) ha sido reelegido presidente de FACUA-Consumidores en Acción, con treinta nueve votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, por los delegados asistentes a su 2º Congreso nacional , celebrado este sábado 24 de marzo en Sevilla. Olga Ruiz Legido