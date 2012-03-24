Paco Sánchez Legrán, reelegido presidente de FACUA en su 2º Congreso nacional

Paco Sánchez Legrán (Sevilla, 1949) ha sido reelegido presidente de FACUA-Consumidores en Acción, con treinta nueve votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, por los delegados asistentes a su 2º Congreso nacional , celebrado este sábado 24 de marzo en Sevilla. Olga Ruiz Legido