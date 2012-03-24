Nuestras accionesEl 17 de abril lanzará una gran campaña de movilizaciones

Paco Sánchez Legrán, reelegido presidente de FACUA en su 2º Congreso nacional

Olga Ruiz, continuará al frente de la Secretaría General, María Ángeles Ayerbe de la Tesorería y Rubén Sánchez seguirá siendo el portavoz de la organización.

FACUA.org
España-24/03/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Paco Sánchez Legrán (Sevilla, 1949) ha sido reelegido presidente de FACUA-Consumidores en Acción, con treinta nueve votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, por los delegados asistentes a su 2º Congreso nacional , celebrado este sábado 24 de marzo en Sevilla. Olga Ruiz Legido

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos