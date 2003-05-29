Páginas Amarillas no volverá a utilizar un reclamo engañoso para promocionar su teléfono de información
"Ningún otro número te podrá dar más información que el nuestro", aseguraba su publicidad, cuando la empresa limita a tres la cantidad de teléfonos que facilita por cada llamada.
FACUA.org
España-29/05/2003
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TPI-Páginas Amarillas, empresa del Grupo Telefónica, no volverá a utilizar un reclamo engañoso para promocionar su teléfono de información, 11888, después de que la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (F