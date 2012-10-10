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Panrico gana a Bimbo en la batalla judicial por la marca Doughnuts

La Corte de Luxemburgo confirma la denegación del registro de la marca Bimbo Doughnuts, al considerar que existe riesgo de confusión con Doghnuts, anteriormente registrada por Panrico.

FACUA.org
Europa-10/10/2012
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El Tribunal General de la UE ha dado la razón a la empresa española de panadería y bollería industriales Panrico en su litigio con el grupo mexicano Bimbo por el registro de doughnuts como marca comunitaria.

En una sentencia hecha pública este miér

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