París denuncia a Airbnb y Wimdu por anunciar viviendas no registradas
Los pisos no cuentan con el número de registro que les exige el Ayuntamiento desde el pasado diciembre.
Europa Press
Europa-12/04/2018
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El Ayuntamiento de París ha denunciado a varias plataformas de alquiler turístico, entre ellas Airbnb y Wimdu, por mantener anuncios en su plataforma que no incluyen el número de registro que se les exige desde el pasado diciembre, según ha informado la alcadía