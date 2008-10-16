Pasar la ITV de un turismo diésel cuesta entre 23,80 y 59,77 euros, una diferencia del 151%
FACUA denuncia que las tarifas en determinadas comunidades son desorbitadas, máxime teniendo en cuenta los grandes márgenes de beneficio con los que cuentan las ITV.
FACUA.org
España-16/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado un estudio comparativo sobre las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en las diecisiete comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla